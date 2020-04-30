Командующий ООС назвал количество кадровых офицеров РФ на Донбассе. Фото: pixabay.com

Военное руководство оккупационных российских войск на Донбассе состоит из российских кадровых офицеров – их на оккупированной территории более 2 тыс.

Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, пишет "Укринформ".

По его информации, генеральный штаб вооруженных сил РФ сформировал 2 армейских корпуса на временно оккупированных территориях – 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск) численностью более 35 тыс. человек. Подчинены они 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе обострение. Боевики 17 раз обстреляли передовую. Убили воина ВСУ

"Основу руководящего и командного состава полков, бригад и штабов армейских корпусов составляют кадровые офицеры и генералы ВС РФ, которые на ротационной основе отправляются на временно оккупированные территории Украины. Сегодня на оккупированной части Донбасса находится более двух тысяч кадровых русских офицеров", – подчеркнул Кравченко.

Должности рядового, сержантского состава и командиров тактического звена комплектуются преимущественно местными жителями и наемниками из РФ.

Кравченко отметил, что в это число не входят так называемые силовые ведомства псевдореспублик ДНР и ЛНР, которые подчиняются российским МВД и ФСБ. То есть на самом деле численность российских оккупационных войск на Донбассе значительно больше 2 тыс.

Командующий ООС напомнил, что Россия использует оккупированный Донбасс как полигон для испытания своего нового оружия. В частности, комплексов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов, систем наведения высокоточного оружия, наземных станций артиллерийской разведки, защищенных средств цифровой связи, тактического снаряжения и снайперского оружия.

По его словам, Украина имеет достаточно захваченных образцов такого оружия, стоящего на вооружении только российской армии.

Вооруженные формирования РФ в очередной раз обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4, подвергнув опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения.