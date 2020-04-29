Боевики обстреляли населенный пункт

Фото: Штаб ООС

Вооруженные формирования РФ обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4.

"Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

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В результате вражеского огня повреждения получили 3 жилых дома. Никто не пострадал.

"Своими дерзкими действиями оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и в очередной раз подтвердили циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей", - сказали в штабе.

Правоохранители обнаружили на территории Донецкой и Днепропетровской областей масштабный схрон военной техники, огромный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.