Назвали кандидатов на посла США в Украине

На должность посла США в Украине рассматриваются две основные кандидатуры - американского посла в Сербии Энтони Годфри и в Узбекистане Дэниэля Розенблюма. Об этом сообщил ZN.UA со ссылкой на источники.
При этом у Роземблюма больше шансов отправиться в Киев.
Оба послы были назначены на свои должности в 2019 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О чем будут говорить Байден и Зеленский
Розенблюм в 2014-18 годы работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. В 2008-14 годах Розенблюм был координатором содействии США Европе, Евразии и Центральной Азии.
Годфри до своего назначения послом США в Сербии был заместителем посла в России, а также работал в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.
В июле временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент заявил, что Белый дом в ближайшие недели объявит кандидатов на посла.
Более двух лет в Украине нет американского посла.
Комментарии