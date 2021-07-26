Назвали кандидатов на посла США в Украине

Более двух лет в Украине нет посла США.

На должность посла США в Украине рассматриваются две основные кандидатуры - американского посла в Сербии Энтони Годфри и в Узбекистане Дэниэля Розенблюма. Об этом сообщил ZN.UA со ссылкой на источники.

При этом у Роземблюма больше шансов отправиться в Киев.

Оба послы были назначены на свои должности в 2019 году.

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Розенблюм в 2014-18 годы работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. В 2008-14 годах Розенблюм был координатором содействии США Европе, Евразии и Центральной Азии.

Годфри до своего назначения послом США в Сербии был заместителем посла в России, а также работал в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.

В июле временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент заявил, что Белый дом в ближайшие недели объявит кандидатов на посла. Более двух лет в Украине нет американского посла.