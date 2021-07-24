Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине

В США хотят выбрать посла, который имеет опыт. Фото: Reuters

В США продолжается процесс отбора посла в Украине.

Белый дом в ближайшие недели объявит кандидатов, сказал временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент в интервью "Суспільному".

В конце срока президента Дональда Трампа 80 стран было без послов. У Джо Байдена намерены определить посла для Украины во время первой волны назначений. В Украине традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике.

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"Мы сейчас в процессе отбора посла, это приоритет администрации Байдена - первая волна назначений послов будет включать Украину. Но в конце каденции предыдущей администрации было 80 стран без американских послов, во многих из этих стран - политические назначенцы, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике. Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата", - сказал Кент.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый анонсировал визит советника главы Госдепартамента США Дерека Чолла. Вероятной целью визита может стать газопровод "Северный поток-2", написал Чалый в Twitter.