Назвали избирательный участок, который закрылся первым

Украинцы могут проголосовать в 72 странах мира. Фото: www.rbc.ua

Украинцы на зарубежном избирательном участке в Австралии завершили голосовать.

Свои голоса на внеочередных парламентских выборах отдали 57 украинцев, передает tsn.ua.

Избирательный участок была расположена в столице Австралии - Канберре. Избиратели, по традиции, приходили голосовать в вышиванках.

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Украинцы могут проголосовать в 72 странах мира.

В Варшаве образовалась очередь из украинцев, которые хотят проголосовать на досрочных парламентских выборах. Фото с избирательного участка опубликовал посол Украины в Польше Андрей Дещица.