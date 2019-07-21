Показали, как голосуют украинцы в Польше

Фото: twitter.com

В Варшаве образовалась очередь из украинцев, которые хотят проголосовать на досрочных парламентских выборах.

Фото с избирательного участка опубликовал посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в Украине: сообщили о первых нарушениях

Перед открытием участка в Варшаве присутствующие исполнили гимн Украины. Также на здании посольства разместили баннер с призывом освободить Олега Сенцова.

В Польше украинцы голосуют на четырех избирательных участках - в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.