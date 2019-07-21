Показали, как голосуют украинцы в Польше

В Варшаве образовалась очередь из украинцев, которые хотят проголосовать на досрочных парламентских выборах.
Фото с избирательного участка опубликовал посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в Украине: сообщили о первых нарушениях
Перед открытием участка в Варшаве присутствующие исполнили гимн Украины. Также на здании посольства разместили баннер с призывом освободить Олега Сенцова.
В Польше украинцы голосуют на четырех избирательных участках - в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.
×
Комментарии