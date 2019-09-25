Назвали фамилию вероятного главы Нацполиции

Новым главой Национальной полиции предлагают назначить генерала Игоря Клименко.
Об этом в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании правительства.
"МВД предлагает назначить начальником Национальной полиции действующего заместителя главы НП генерала полиции Игоря Клименко", - заявил Гончаренко.
Также на заседании утвердили новое количество замов министра МВД.
"Арсену Авакову смогут помогать аж 7 заместителей, включая одного первого", - сообщил нардеп.
В частности, среди заместителей - бывший нардеп Антон Геращенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сергей Князев подал в отставку: достижения и скандалы, связанные с его именем
Руководитель Национальной полиции Сергей Князев подал в отставку. Об этом он заявил 24 сентября.
Комментарии