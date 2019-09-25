Назвали фамилию вероятного главы Нацполиции

МВС пропонує на голову Нацполіції генерала Ігоря Клименка.

Новым главой Национальной полиции предлагают назначить генерала Игоря Клименко.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании правительства.

"МВД предлагает назначить начальником Национальной полиции действующего заместителя главы НП генерала полиции Игоря Клименко", - заявил Гончаренко.

Также на заседании утвердили новое количество замов министра МВД.

"Арсену Авакову смогут помогать аж 7 заместителей, включая одного первого", - сообщил нардеп.

В частности, среди заместителей - бывший нардеп Антон Геращенко.

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