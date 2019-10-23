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среда, 23 октября 2019 16:01

Назвали депутатов комитета по ТЭК, которые поддержали импорт электроэнергии из РФ

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Назвали депутатов комитета по ТЭК, которые поддержали импорт электроэнергии из РФ
Стал известен список депутатов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, которые проголосовали за поправку Андрея Геруса к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии"

Стал известен поименный список депутатов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, которые проголосовали на заседании комитета 18 сентября 2019 года за поправку Андрея Геруса к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" №1084, которым был открыт импорт электроэнергии из России.

В протоколе депутаты указывают, что во время голосования девять депутатов, членов комитета проголосовали "за":

1. Андрей Герус
2. Остап Шипайло
3. Андрей Жупанин
4. Роман Мулик
5. Дмитрий Припутень
6. Юлий Камельчук
7. Александр Юрченко
8. Олег Семинский
9. Евгений Пивоваров.

Все депутаты - представители партии "Слуга народа".

Поправка №8 касалась разрешения импортировать электроэнергию из стран не членов Энергетического Сообщества, то есть, разрешила импорт электроэнергии из России.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", где глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи". За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - з 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВт-час в сутки.

Большинство энергоекспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

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