Назвали депутатов комитета по ТЭК, которые поддержали импорт электроэнергии из РФ

Стал известен список депутатов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, которые проголосовали за поправку Андрея Геруса к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии"

Стал известен поименный список депутатов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, которые проголосовали на заседании комитета 18 сентября 2019 года за поправку Андрея Геруса к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" №1084, которым был открыт импорт электроэнергии из России.

В протоколе депутаты указывают, что во время голосования девять депутатов, членов комитета проголосовали "за":

1. Андрей Герус

2. Остап Шипайло

3. Андрей Жупанин

4. Роман Мулик

5. Дмитрий Припутень

6. Юлий Камельчук

7. Александр Юрченко

8. Олег Семинский

9. Евгений Пивоваров.

Все депутаты - представители партии "Слуга народа".

Поправка №8 касалась разрешения импортировать электроэнергию из стран не членов Энергетического Сообщества, то есть, разрешила импорт электроэнергии из России.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", где глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи". За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - з 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВт-час в сутки. Большинство энергоекспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.