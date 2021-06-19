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"Настоящий друг и союзник" - Порошенко встретился с Эрдоганом

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  Порошенко встретился с Эрдоганом. Фото: eurosolidarity.org
Порошенко встретился с Эрдоганом. Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, который участвует в Анталийском дипломатическом форуме, встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Всегда рад встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он настоящий друг и союзник Украины. Искренне благодарен ему за огромный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства", - написал Порошенко в Facebook.

"Мы согласились, что в эти непростые времена важно усиливать украинско-турецкое стратегическое партнерство как надежную гарантию безопасности и стабильности в целом регионе Черного моря", - отметил Петр Порошенко.

 

 

Анталийский дипломатический форум под эгидой президента Эрдогана происходит в Турции впервые. В нем принимают участие более 40 глав государств, правительств, министерств иностранных дел, а также представители академических кругов, эксперты и СМИ. По словам организаторов, форум должен стать ежегодной международной площадкой для обсуждения роли современной дипломатии в реагировании на глобальные вызовы.

"Европейская Солидарность"
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