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вторник, 16 октября 2018 11:00

Наша компания реализует программу предотвращения игровой зависимости - гендиректор УНЛ Бочковский

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Наша компания реализует программу предотвращения игровой зависимости - гендиректор УНЛ Бочковский
Генеральный директор "УНЛ" Андрей Бочковский считает, что продавцы лотереи могут объяснить, как правильно играть в лотерею

"Украинская национальная лотерея" реализует в Украине комплексную программу, которая поможет создать правильное и ответственное отношение к игре в Украине. Об этом в своем интервью изданию "Деловая столица" заявил генеральный директор "УНЛ" Андрей Бочковский.

"Мы к этому относимся очень серьезно и заботимся о том, чтобы наши клиенты получали необходимую информацию. По сути, куда бы человек не пришел поиграть в лотерею, он должен знать правила безопасной игры, а также распознавать признаки, после появления которых ему стоит задуматься: "Может, лучше не продолжать?". В частности, на всех пунктах распространения лотерей должны быть информационные брошюры - как для игроков, так и для распространителей", - отметил он.

По словам Бочковского, продавцы лотереи могут объяснить, как правильно играть в лотерею, а также могут попросить человека ограничить игру. На всех электронных каналах игры (интернет, мобильное приложение) доступно множество информации касательно ответственной игры, которую подготовили специалисты и партнеры компании.

"Мы работаем со СМИ, доносим общественности результаты нашей работы и результаты наших исследований. Например, в данное время мы проводим работу над более расширенным научным методическим пособием по проблеме игровой зависимости. Также проводим семинары и лекции по этой теме, сейчас финансируем научное исследование по выявлению и борьбе с рисками возникновения зависимости. Все наши сотрудники и распространители проходят обязательные тренинги о том, как выявлять людей с проблемами игромании, как себя с ними вести и как оказывать помощь. Думаю, благодаря нашей работе, Украину можно отнести к тем странам, где активно занимаются проблемами ответственной игры", - подчеркнул Бочковский.

Как сообщалось, владелец "Украинской национальной лотереи" британский бизнесмен Майкл Джон Фогго считает, что лотерейный рынок в Украине может запустить общественное движение в поддержку социальных проектов через лотерею. "Прозрачностью нашего бизнеса и привлечением людей к участию в лотерее, мы планируем изменить лотерейный рынок. Наша цель - это когда большинство населения может раз в неделю приобрести лотерейный билет за 5-10 гривен, например, при покупке продуктов в супермаркете, и получить шанс выиграть миллионы, тем самым сделав свой вклад в социальные проекты", - заявил британский бизнесмен.

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