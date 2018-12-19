Наш родительский долг - сделать Украину процветающей - Вайдич

Лидер партии "Основа" Катерина Вайдич: "Программное положение партии "Основа" предполагает возможность для украинских семей получить ипотечный кредит на приобретение или строительство жилья под 3-4 процента годовых сроком до 30 лет. Фото: YouTube

В задачи государства входит создание максимально благоприятных условий для улучшения демографической ситуации, включая обеспечение безопасности в стране, достойного дохода для будущих родителей, высокого уровня подготовки в учебных заведениях.

Об этом заявила лидер партии "Основа", руководитель департамента регионального развития "Основы" Катерина Вайдич во время праздничного звездного митапа "Осознанное родительство", прошедшего в Киеве в День святого Николая.

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"Сделать Украину процветающей – это часть нашей ответственности за детей, наш родительский долг. Государство же должно создавать все условия, чтобы дети могли получить качественное образование, чтобы родители могли иметь достойную работу и обеспечить свою семью, чтобы папы не уходили на войну. Родительская ответственность – это не только собрать ребенка в школу, отвести в кружок, приготовить завтрак. Это еще и ответственность за страну, в которой наши дети растут. Не получится так, что страна будет несчастная, бедная, воюющая, а дети счастливыми, обеспеченными и образованными. Если мы хотим лучшего будущего для наших детей, мы обязаны заботиться о лучшем будущем для нашей страны", – отметила Катерина Вайдич.

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По словам политика, задача, которую ставит перед собой партия, – построение такой Украины, где родители не будут бояться рожать детей. Политическая партия "Основа" сформировала программу "Принципы уважения", одним из пунктов которой является "Уважение к семье": запуск комплекса мероприятий по улучшению демографической ситуации в Украине.

Это программное положение партии "Основа" предполагает возможность для украинских семей получить ипотечный кредит на приобретение или строительство жилья под 3-4% годовых сроком до 30 лет. Программа предусматривает также существенное увеличение государственной помощи родителям при рождении ребенка. Для поддержки семей с двумя и более детьми "Основа" предусматривает существенные льготы по уплате подоходного налога членами таких семей.

Именно в таких действиях государства должно проявляться его уважение к гражданам. И такое государство, по словам Катерины Вайдич, предстоит построить "Основе" после победы на выборах-2019.

Нынешняя украинская власть не способна поднять экономику на должный уровень, считает лидер партии Сергей Тарута. "Президент, премьер, парламент себя дискредитировали, не имеют поддержки у населения. Мы убедилась, что сегодняшняя власть не имеет сил на перемены", - подчеркнул Тарута. Политическая партия "Основа" имеет программу по достижению 10% экономического роста. Для этого надо убрать 70% чиновников. И инвестировать в технологии.