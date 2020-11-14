Нарушение карантина: у президента готовят совещание с мэрами городов

Совещание может произойти в ближайшие дни. Фото: Reuters

В Офисе президента планируют провести совещание с городскими головами о нарушении карантина выходного дня.

Совещание хотят провезти в ближайшие дни, сообщил источник РБК-Украина в ОП.

К участию в совещании хотят привлечь мэров городов, где карантин не соблюдается.

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Точной даты совещания пока нет.

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал решение Львовского городского совета по карантину выходного дня. Заявил, что объявление выходных дней рабочими не освободит от карантина.