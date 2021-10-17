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воскресенье, 17 октября 2021 14:05

Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
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О романтических отношениях пара объявила в октябре.
Фото: @lisayasko.ukraine
17 октября Елизавета Ясько отмечает свой день рождения.
Ясько и Саакашвили во время празднования Дня независимости Украины.
Пара на отдыхе с домашним собакой.

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая в октябре призналась об отношениях с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, опубликовала фото совместных с ним фотографий.

Сегодня депутат празднует свой день рождения.

"Я бы очень хотела чтобы обстоятельства были другими. И чтобы мы праздновали мой день рождения вместе. И чтобы было тепло, радостно, интересно и гармонично - как всегда когда мы вместе.

Я верю, что эта ужасная ситуация скоро изменится. И что наши моменты дома вместе снова будут частью нашей жизни.

Я бы очень хотела это на день рождения", - написала Елизавета Ясько.

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В октябре депутат и экс-президент Грузии объявили о романтических отношениях.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и вдень задержания объявил голодовку.

За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил его адвокат.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Ґелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.

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Комментарии

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Дата
17
октября

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