Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу

Народные депутаты-женщины из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос" собрались на вечерницу. Фото в воскресенье опубликовала Ирина Геращенко.

"Вечорници без политики. Пригласили девушек - депутаток из разных фракций в Национальный музей этнографии и быта в Пирогово, чтобы поговорить о том, что объединяет - традиции, культуру, историю.

Мне достался старинный платок из Черкасской области, Иванке (Климпуш-Цинцадзе, - Gazeta.ua) - роскошный платок с кистями из Закарпатья, Ире (Ирина Фриз) завязали платок, как делали женщины Слобожанщины, Маша (Мария Ионова) надела главный убор с Киевщины, Нине Южаниной подходит яркий платок с Полтавщины. Если нас объединяет история и культура, уважение к прошлому, точно должны искать точки соприкосновения в настоящем и будущем. Ну, и были счастливы в нашем женском обществе поздравить Соломию Бобровскую с днем ​​рождения. Искренне верю, что женщины вместе способны менять страну к лучшему. Даже если они из разных фракций", - написала депутат.

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Иванна Климпуш-Цинцадзе поблагодарила гендиректора музея Оксану Старак-Повякель за "невероятную насыщенность программы вместе с замечательным коллективом и то, что, несмотря на эпидемию, развивает музей под открытым небом".

"Надеюсь, что совместное обучение старинному искусству станет хорошим источником нашего парламентского сотрудничества и большего взаимопонимания для лучшего будущего страны.

Мы выбрали хорошее место и благодатное предпраздничное время для этого начинания, поэтому верю, что при желании все получится", - рассказала депутат.

На украинцев ожидают выходные на новогодние и рождественские праздники - 3 дня подряд в конце декабря и 2 длинных уикенда в начале января.