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среда, 16 декабря 2020 17:39

Украинцы на зимние праздники будут иметь 3 длинных уикенда: календарь выходных

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На украинцев ожидают выходные на новогодние и рождественские праздники - 3 дня подряд в конце декабря и 2 длинных уикенда в начале января.

Такие решения и рекомендации правительства, пишет "Украинская правда".

Автор: "Украинская правда"
  Формально в январе 2021 года будет 19 рабочих и 12 выходных дней
Формально в январе 2021 года будет 19 рабочих и 12 выходных дней

1-й выходной будет в пятницу, 25 декабря - верующие празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю. Этот день уже в 4 раз будет выходным в Украине, а рабочий день накануне предлагают сделать коротким.

1-й день нового 2021 года тоже будет выходным, поэтому украинцы смогут отдохнуть 3 дня подряд, с 1 января пятницы до 3 воскресенья. Рабочий день накануне предлагают сделать коротким.

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В четверг, 7 января, христиане восточного обряда будут праздновать Рождество Христово. Рабочий день в Сочельник накануне рекомендовано сократить, а работу с 8 января перенести на субботу, 16 января. Так много украинцев будут отдыхать 4 дня подряд - 7-10 января.

Жесткие карантинные ограничения в Украине, если не введут в январе, то будут немедленно введены в феврале 2021 года из-за большого роста заболеваемости. В то же время, локдаун, который Кабмин предлагает ввести с 8 по 21 января 2021 года не является жестким, как это было в Евросоюзе. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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Дата
16
декабря

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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