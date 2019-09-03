Народ будет писать законы: Рада обратилась в КС

Президент предлагает, чтобы законы писал народ.

Верховная Рада направила в Конституционный суд на вывод проект изменений в Основной закон относительно законодательной инициативы народа.

"За" проголосовали 338 нардепов.

Законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93-й Конституции, таким субъектом, как народ.

Инициатором документа является президент Владимир Зеленский.

За документ проголосовали фракции "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", группа "За будущее".

Ни одного голоса не дали "Европейская солидарность" и "Голос".

Перед этим депутаты дискутировали в зале.

"Я, когда вижу такой законопроект, вспоминаю стишок про царя."Утром мажу бутерброд, сразу мысль: "Как народ?". И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот". Так и в этом законопроекте.

Будем голосовать против. Подавать альтернативу и настаивать, чтобы четко были определены в Конституции - сколько граждан, в каких условиях. А то опять будем "о народе и бутерброде", - сказал нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

"Единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно. Мы голосуем "за", - заявил представитель "Батькивщины" Иван Кириленко.

Спикер Дмитрий Разумков не отрицал, что документ можно отправить на заключение Венецианской комиссии.

"Была реплика, что в Конституции не содержится соответствующие процедуры. Все процедуры будут выписаны в соответствующем законе", - заявила заместитель комитета по вопросам правовой политики, представитель "Слуги народа" Ольга Совгиря.

По Конституции, право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету министров.

Законопроекты, определенные президентом как неотложные, рассматриваются парламентом вне очереди.

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3 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Изменения в Конституцию поддержали 373 народных депутата.