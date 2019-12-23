Нардепы-прогульщики месяца: назвали имена

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1386
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 648
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1548
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 990
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1314
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1944
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2952
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 576
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2619
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 288
Фото
Все фото
4
5
7
4
4
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
&quot;Слуга&quot; покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
"Слуга" покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
&quot;Единство помогло нам остановить российскую агрессию&quot; - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
"Единство помогло нам остановить российскую агрессию" - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
Видео
Все видео
Из Зеленского готовят второго Лукашенко - Бессмертный
Из Зеленского готовят второго Лукашенко - Бессмертный
Корпоратив "Слуг народа": Зеленский читает тост, гостей развлекают Осадчая, Тина Кароль и Jerry Heil
Корпоратив "Слуг народа": Зеленский читает тост, гостей развлекают Осадчая, Тина Кароль и Jerry Heil
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Зеркаль предупредила Зеленского в отношении Путина
Зеркаль предупредила Зеленского в отношении Путина
Кива устроил потасовку в Раде. Едва не зацепило Тимошенко
Кива устроил потасовку в Раде. Едва не зацепило Тимошенко
Интервью
1/5
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1143
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1323
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 621
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1251
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2889
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
22 декабря 2019
Просмотров: 189
В очікуванні Снігуроньки, яка торкнеться вустами щоки
На поверхні моїх спогадів про Новий рік лежить пелюстка ніжного поцілунку. Світло-рожева, майже біла. Такими були того грудневого дня Анині губи. ...
понедельник, 23 декабря 2019 11:19

Нардепы-прогульщики месяца: назвали имена

  Комментировать
Нардепы-прогульщики месяца: назвали имена
В декабре 8 нардепов пропустили 90% голосований Рады. ФОТО: unian.ua

В декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады.

8 нардепов пропустили 90% голосований. Трое из них не проголосовали ни разу за месяц. Сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Не участвовали в декабрьских голосованиях ни разу нардеп от партии "Слуга народа" Любовь Шпак, Виталий Данилов из "Батькивщины" и внефракционный депутат Роман Иванисов. Все трое на протяжении месяца не были зарегистрированы на заседаниях Рады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Как Богдан может давить на депутатов?" - Тищенко. Репортаж из кулуаров парламента

Остальные депутаты, вошедшие в "восьмерку" прогульщиков:

Антон Яценко из партии "За будущее". Принял участие в 0,19% голосований;

Вадим Столар с ОПЗЖ, 7%;

Игорь Палица из партии "За будущее", 9%;

Александр Абдуллин из "Батькивщины", 9%;

внефракционный Андрей Деркач, 9%.

Приняли участие в 100% голосований Рады двое народных депутатов: Руслан Князевич из "Европейской солидарности" и Александр Бакумов из "Слуги народа". Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований.

Кнопкодавы придумали новый механизм для голосования. Устройство соответствующего назначения смастерили из подручных материалов. К хитрости прибегают, чтобы скрыть нарушения в голосовании от прессы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нардепы-прогульщики месяца: назвали имена». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Пассажиры самолета ели тела погибших

В США ждут целый год, чтобы попробовать пиво "Кутя", которое варит украинец

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 282303
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 10584
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 9990
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
 2 Просмотров: 9603
Стилист раскрыла самый модный цвет сезона, который идет всем
Стилист раскрыла самый модный цвет сезона, который идет всем
6
 Просмотров: 6489
Политика
Украинцы выбрали политика года
Украинцы выбрали политика года Просмотров: 36
Цена на газ не возрастет, а цифры в платежках украинский снизятся
Цена на газ не возрастет, а цифры в платежках украинский снизятся Просмотров: 567
В каких областях самая высокая и самая низкая явка на выборах в ОТГ
В каких областях самая высокая и самая низкая явка на выборах в ОТГ Просмотров: 504
Россия ищет повод для срыва обмена заложниками к Новому году
Россия ищет повод для срыва обмена заложниками к Новому году Просмотров: 675
Из Зеленского готовят второго Лукашенко - Бессмертный
Из Зеленского готовят второго Лукашенко - Бессмертный
 Просмотров: 2070
Больше всего комментируют
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
2
Украина приобретет американские вертолеты "Apache"
2
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
2
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
Голосов: 14263
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua