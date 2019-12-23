Нардепы-прогульщики месяца: назвали имена

В декабре 8 нардепов пропустили 90% голосований Рады. ФОТО: unian.ua

В декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады.

8 нардепов пропустили 90% голосований. Трое из них не проголосовали ни разу за месяц. Сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Не участвовали в декабрьских голосованиях ни разу нардеп от партии "Слуга народа" Любовь Шпак, Виталий Данилов из "Батькивщины" и внефракционный депутат Роман Иванисов. Все трое на протяжении месяца не были зарегистрированы на заседаниях Рады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Как Богдан может давить на депутатов?" - Тищенко. Репортаж из кулуаров парламента

Остальные депутаты, вошедшие в "восьмерку" прогульщиков:

Антон Яценко из партии "За будущее". Принял участие в 0,19% голосований;

Вадим Столар с ОПЗЖ, 7%;

Игорь Палица из партии "За будущее", 9%;

Александр Абдуллин из "Батькивщины", 9%;

внефракционный Андрей Деркач, 9%.

Приняли участие в 100% голосований Рады двое народных депутатов: Руслан Князевич из "Европейской солидарности" и Александр Бакумов из "Слуги народа". Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований.

Кнопкодавы придумали новый механизм для голосования. Устройство соответствующего назначения смастерили из подручных материалов. К хитрости прибегают, чтобы скрыть нарушения в голосовании от прессы.