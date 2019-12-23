Нардепы-прогульщики месяца: назвали имена

В декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады.
8 нардепов пропустили 90% голосований. Трое из них не проголосовали ни разу за месяц. Сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.
Не участвовали в декабрьских голосованиях ни разу нардеп от партии "Слуга народа" Любовь Шпак, Виталий Данилов из "Батькивщины" и внефракционный депутат Роман Иванисов. Все трое на протяжении месяца не были зарегистрированы на заседаниях Рады.
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Остальные депутаты, вошедшие в "восьмерку" прогульщиков:
Антон Яценко из партии "За будущее". Принял участие в 0,19% голосований;
Вадим Столар с ОПЗЖ, 7%;
Игорь Палица из партии "За будущее", 9%;
Александр Абдуллин из "Батькивщины", 9%;
внефракционный Андрей Деркач, 9%.
Приняли участие в 100% голосований Рады двое народных депутатов: Руслан Князевич из "Европейской солидарности" и Александр Бакумов из "Слуги народа". Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований.
Кнопкодавы придумали новый механизм для голосования. Устройство соответствующего назначения смастерили из подручных материалов. К хитрости прибегают, чтобы скрыть нарушения в голосовании от прессы.
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