Нардепы-прогульщики лишили льгот детей без родительской опеки

Детям без родительской опеки хотели позволить вступать в вузы без ВНО. Фото: radiosvoboda.org

Верховная Рада не смогла принять законопроект о льготах при поступлении в украинские вузы для детей, лишенных родительской опеки.

За документ проголосовал 121 парламентарий при необходимых 226.

Авторы документа предлагали при поступлении в высшие учебные заведения приравнивать детей без родительской опеки к детям-сиротам и предоставить им право участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов без прохождения ВНО.

Для принятия такой инициативы в парламенте не было достаточного количества народных депутатов. На сегодняшнем заседании не приняли ни одного решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывшие регионалы организовали шабаш

В заседании парламента два дня подряд объявляли перерыв по требованию фракций Радикальной партии и "Батькивщины", лидеры которых баллотируются в президенты.