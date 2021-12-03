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Нардепы получили более 3 млн компенсации за жилье: кто больше всех

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Нардепы получили более 3 млн компенсации за жилье: кто больше всех
Наибольшую сумму компенсации получил член фракции "Слуга народа" Дмитрий Микиша. Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

В этом году в ноябре 143 народным депутатам выплатили более 3 млн грн компенсации за жилье.

Наибольшая сумма выплаты составляет около 80 тыс. грн, свидетельствуют данные аппарата Верховной Рады.

"Нардепам девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или гостиничного номера в размере 3 054 897 грн", - говорится в сообщении.

Наибольшую сумму компенсации получили: член фракции "Слуга народа" Дмитрий Микиша - 79,3 тыс. грн, член депутатской группы "Довіра" Роберт Горват, который получил 59,8 тыс. грн, а также "слуга" Сергей Северин - 59,5 тыс. грн.

Большинство нардепов получили примерно по 20 тыс. грн за месяц.

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В этом году компенсации за жилье для нардепов ежемесячно обходятся примерно в 3 млн грн. Например, в августе компенсации выплатили 138 нардепам. Наибольшую сумму компенсации за жилье получил нардеп Муса Магомедов — 137,8 тыс. грн.

В 2020 году почти 170 народных депутатов получили возмещение за аренду жилья в Киеве более чем на 30 млн грн. 75% из тех, кто получает возмещение — представители фракции "Слуга народа". Жилищную компенсацию из бюджета получала половина "слуг", на которых приходится почти 23 млн грн компенсации.

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