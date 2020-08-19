Государство возместило 170 нардепам аренду жилья на 30 млн. Большинство из них - "слуги"

Некоторые "слуги" прописаны в Киеве, но берут коспенсацию из бюджета.

Около 170 народных депутатов получили возмещение за аренду жилья в Киеве на более чем 30 млн грн.

Журналисты "Слідства.Інфо", пересмотрев декларации нардепов, выяснили, что "нередко бюджетные средства на аренду жилья получали депутаты, которые указывают в декларациях недвижимость в Киеве или в его окрестностях, поэтому формально не нуждаются в помощи от государства".

Также от компенсации не отказываются нардепы с миллионными доходами и сбережениями.

Компенсации получали или получают представители всех 7 парламентских фракций и групп, а также внефракционные депутаты.

Однако 75% из тех, кто получает возмещения - представители фракции "Слуга народа". Жилищную компенсацию из бюджета получала половина "слуг", на которых приходится почти 23 млн грн компенсации.

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К примеру, "слуга" Андрей Клочко за аренду жилья в столице получил почти 80 тыс. грн компенсации. В то же время он родился и прописан в Киеве. Родственники его и его жены уже много лет владеют 2 квартирами в столице на 75 и 65 кв. м. Впрочем, депутат решил арендовать еще одну квартиру в Киеве на 101 кв. м. за государственные деньги.

Клочко объяснил, что снимает жилье, так как в квартирах, которыми владеют родственники, его семье нет места. А покупать собственное жилье якобы слишком дорого: "Посмотрите сейчас на те цены, которые выставляют за квартиру. У меня не было никогда жилья. Я не из тех людей, которым нужно это жилье покупать", - говорит нардеп.

В ноябре прошлого года сообщалось, что первый вице-спикер Руслан Стефанчук хочет вернуть государству все компенсации, которые он получил на аренду жилья. Общественное движение "Чесно" обнародовало данные, согласно которым Стефанчук получил компенсацию за жилье. Согласно декларации за 2018-й, он жил в квартире площадью 101,8 кв. м, принадлежащей теще.