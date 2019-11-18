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понедельник, 18 ноября 2019 14:07

Нардепам раздали 3 млн грн компенсаций за жилье

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Нардепам раздали 3 млн грн компенсаций за жилье
Месячная компенсация за жилье для нардепа - 20 800 грн.

С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье на 3,29 млн грн.

Хотя на портале открытых данных указано, что это сумма за октябрь, на сайте транзакций денежных средств является подробная информация о выплатах, в частности о том, какого периода они касаются. Некоторые депутаты получали возмещение за два месяца, остальные - за один, пишет движение "Чесно"

Например, 18 нардепов получили по 41 600 грн, что, скорее всего, свидетельствует о предоставлении компенсации на жилье за два месяца (20 800 грн за каждый)".

Нардеп от "Слуги народа" Александр Кабанов в декларации за 2018 в качестве кандидата в депутаты ВРУ задекларировал проживания в квартире в Киеве площадью 75 кв.м 2015 года.

Владельцем квартиры указано Бориса Шефира, брата сценариста "Квартала-95" и помощника Владимира Зеленского.

Также на конец 2018-го в собственности Кабанова был недострой - квартира в Гостомеле.

В комментарии нардеп сообщил, что его дом еще строится, а в квартире Шефира он больше не проживает. Компенсацию использует для аренды жилья в Киеве.

Первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук по декларации за 2018 год проживал в квартире площадью 101,8 кв.м 2012 года, принадлежащий Татьяне Ситарук.

Жена Стефанчука имела до бракосочетания фамилию Ситарук. Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера парламента.

В комментарии Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире.

На момент избрания нардепом в Киеве жил внефракционный нардеп-кнопкодав Александр Ковалев. Декларацию в качестве кандидата на должность он не подавал. Ковалев отказался комментировать свою квартиру.

По закону, народные депутаты получают компенсацию на наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 км от границ города.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.

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