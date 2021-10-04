"Слуга", которая хотела "сваливать" из Украины, внесла в декларацию недостоверности на 4 млн грн

Анна Колиснык на выборах в парламент шла 84-й в списке "Слуги народа". Фото: @priemnaya.kolisnyk

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передало в НАБУ информацию о нарушениях в декларации за 2020 год у народного депутата от "Слуги народа" Анны Колесник.

Об этом говорится в заключении НАПК по результатам полной проверки декларации, сообщает "Слово і діло".

Депутат не указала нежилое помещение в Харькове, которое ей принадлежит на 25%. Объяснила, что потеряла документы, поэтому не подала корректную информацию об этой недвижимости.

НАПК объяснения не учло, потому что в Государственном реестре прав на недвижимое имущество есть эта информация. А значит "слуга" могла использовать ее для внесения в декларацию.

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Также депутат не записала информацию, что пользуется квартирой в Киеве стоимостью 1,6 млн. грн, сказав НАПК, что "забыла" это сделать, так как на момент декларации уже долгое время не использовала жилье.

По информации аппарата Верховной Рады, Колесник получила средства на компенсацию стоимости аренды этого жилья.

Также "слуга" не задекларировала мотоцикл Honda 2014 выпуска, который приобрела в 2017-м.

"В объяснениях субъект декларирования отмечает, что указанное транспортное средство отчуждено 1 мая 2017 года. Но по состоянию на 31 декабря 2020-го не перерегистрировано на нового владельца (то есть Колесник)", - сообщили в Агентстве.

НАПК посчитало, что недостоверные сведения в декларации отличаются от достоверных на 4 млн 432 тыс. грн.

"В действиях субъекта декларирования установлены признаки преступления", - говорится в отчете.

Если вину нардепа докажут в суде, она будет вынуждена заплатить штраф 42,5 тыс. грн - 51 тыс. грн или пойти на общественные работы 150-240 час. с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

В марте этого года на заседании Верховной Рады Анна Колесник в телефоне написала, что "нужно сваливать из этой страны". Анна Колиснык избиралась в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Шла 84-й в списке "Слуги народа". Является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Была доверенным лицом Владимира Зеленского на президентских выборах. Работала судебным експертом в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД.