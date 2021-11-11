Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"

 
Ексклюзивы
1/5
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Просмотров: 324
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Просмотров: 207
В ководных больницах не хватает медсестер
В ководных больницах не хватает медсестер
Просмотров: 252
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Просмотров: 369
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 2844
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 1197
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Просмотров: 2025
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
1 Просмотров: 4905
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 12888
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
4
11
7
15
5
Подожгли автомобиль нардепа от &quot;Слуги народа&quot;
Подожгли автомобиль нардепа от "Слуги народа"
&quot;Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента&quot; - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Дочь Ющенко шьет спортивные костюмы
Дочь Ющенко шьет спортивные костюмы
&quot;Закомплексованное ч*о&quot;: Лерос нашел устройство слежки на авто и указал на Зеленского
"Закомплексованное ч*о": Лерос нашел устройство слежки на авто и указал на Зеленского
Видео
Все видео
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера
"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Мэр Чернигова назвал закрепленный в Конституции курс на НАТО "фигней"
Мэр Чернигова назвал закрепленный в Конституции курс на НАТО "фигней"
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 2907
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1827
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9387
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1080
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1188
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 ноября 2021
Просмотров: 63
Птахи в траві
У вівторок я вийшов з дому рано й на березі каналу побачив дещо незвичне. Над високою травою, що росте тут вперемішку з бадиллям лободи, виднілася, ...
четверг, 11 ноября 2021 19:47

Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"

  Комментировать
Нардепы, которые не вакцинируются, &quot;мелят что попало&quot; - автор &quot;Рагу.лі&quot;
"Слуга" Василевская-Смаглюк называла коронавирус "маркетинговым ходом".

Народные депутаты манипулируют и распространяют фейки о коронавирусе и вакцинации.

Об этом рассказала автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко в видеоблоге.

Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк не вакцинировалась. "Поскольку нельзя взять три дня выходных. Надо выбрать такое время, чтобы можно было дома три дня после вакцины полежать", - объясняет.

"Не было времени, потому что мне надо и на канал "Ихний" и если что - на "Право на власть", - комментирует депутата Мыкытенко.

В феврале прошлого года "слуга" заявляла, что коронавирус - это "маркетинговый ход".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G" - сатирик Процишин жестко высмеял антивакцинаторов

"Я не вакцинировался, потому что у меня высокие антитела и пока нет желания идти вакцинироваться", - говорит нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов.

"Насколько помню, он был первым нардепом, заболевшим Covid. Это произошло еще в прошлом году", - напоминает журналистка. Ранее нардеп кричал с трибуны, что "коронавируса никакого нет".

Также "не не видит обоснований пускать в свой организм" вакцину нардеп из прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива.

"Маразматические страхи и маразматические истории у нас транслируются публично такими заявлениями публичных людей. Которые совершенно понимают, что они не будут отвечать за слова. Создают дополнительный уровень психоза в обществе. Которые мелют что попало", – говорит Татьяна Мыкытенко.

За минувшие сутки в Украине обнаружили 24 747 новых больных коронавирусом. Умерли 652 пациента.

Больше всего больных сейчас в больницах Херсонской, Сумской, Черкасской, Одесской и Донецкой областей.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев вакцинироваться.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

Деми Мур отмечает 59-летие. Скандальные факты об актрисе и ее самые горячие фото

Загорелся фуникулер с пассажирами

Самое читаемое
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
 1 Просмотров: 21357
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач &quot;Изоляции&quot; разговорился в суде
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач "Изоляции" разговорился в суде 1 Просмотров: 13419
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 13284
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
5
 Просмотров: 12897
ЕС готовит срочные санкции против Лукашенко и его сыновей
ЕС готовит срочные санкции против Лукашенко и его сыновей Просмотров: 7938
Политика
Гетманцев поблагодарил предпринимателей за высокий уровень сознания
Гетманцев поблагодарил предпринимателей за высокий уровень сознания Просмотров: 36
Терехова зарегистрировали мэром Харькова - несмотря на заявления наблюдателей о фальсификациях
Терехова зарегистрировали мэром Харькова - несмотря на заявления наблюдателей о фальсификациях Просмотров: 108
Путин в разговоре с Меркель жаловался на беспилотники Украины
Путин в разговоре с Меркель жаловался на беспилотники Украины Просмотров: 405
Конец эпохи бедности: Рада закупила внедорожники Toyota по завышенной цене
Конец эпохи бедности: Рада закупила внедорожники Toyota по завышенной цене Просмотров: 1278
Порошенко предложил развернуть войска на границе с Беларусью
Порошенко предложил развернуть войска на границе с Беларусью Просмотров: 252
Больше всего комментируют
26
Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос
11
"Трансформация Зеленского в Лукашенко": к Леросу пришли с подозрением
4
Ярош обратился к добровольцам
4
Данилов посоветовал немецким социал-демократам взять домой по пять беженцев
4
Визит Зеленского в Оман не принес Украине ни копейки
Голосов: 9067
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть