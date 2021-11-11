Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"

"Слуга" Василевская-Смаглюк называла коронавирус "маркетинговым ходом".

Народные депутаты манипулируют и распространяют фейки о коронавирусе и вакцинации.

Об этом рассказала автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко в видеоблоге.

Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк не вакцинировалась. "Поскольку нельзя взять три дня выходных. Надо выбрать такое время, чтобы можно было дома три дня после вакцины полежать", - объясняет.

"Не было времени, потому что мне надо и на канал "Ихний" и если что - на "Право на власть", - комментирует депутата Мыкытенко.

В феврале прошлого года "слуга" заявляла, что коронавирус - это "маркетинговый ход".

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"Я не вакцинировался, потому что у меня высокие антитела и пока нет желания идти вакцинироваться", - говорит нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов.

"Насколько помню, он был первым нардепом, заболевшим Covid. Это произошло еще в прошлом году", - напоминает журналистка. Ранее нардеп кричал с трибуны, что "коронавируса никакого нет".

Также "не не видит обоснований пускать в свой организм" вакцину нардеп из прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива.

"Маразматические страхи и маразматические истории у нас транслируются публично такими заявлениями публичных людей. Которые совершенно понимают, что они не будут отвечать за слова. Создают дополнительный уровень психоза в обществе. Которые мелют что попало", – говорит Татьяна Мыкытенко.

За минувшие сутки в Украине обнаружили 24 747 новых больных коронавирусом. Умерли 652 пациента. Больше всего больных сейчас в больницах Херсонской, Сумской, Черкасской, Одесской и Донецкой областей. Президент Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев вакцинироваться.