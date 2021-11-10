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среда, 10 ноября 2021 21:12

"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам

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&quot;Не цените жизнь&quot; - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Зеленский обратился к украинцам в среду вечером. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение.

"За прошедшие два года в боях на Донбассе погибли 146 наших военных. За прошедшие двое суток от ковида умерли более полутора тысяч наших людей. За двое суток из-за вируса потеряли в десять раз больше, чем за два года войны", - заявил Зеленский.

"Что объединяет сегодня 93% заболевших Covid в Украине? Все они - не вакцинированы. Во сколько раз, согласно исследованиям, вакцинация уменьшает риск смерти от дельта-штамма коронавируса? В одиннадцать. Сколько человек умирает от ковида в Великобритании и Германии? В 12 раз меньше, чем весной. Что объединяло вчера большинство умерших от ковида в Украине? Все они были не вакцинированы", - сказал президент.

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По словам Зеленского, 65% населения не сделали никакой прививки. Украина может делать в сутки 400 тыс. прививок, заявил глава государства.

"На днях я наткнулся на мнение одного нашего бойца на востоке. Он обращался к гражданам, особенно ковид-атеистам: "На миг, поставьте себя на место украинских военных. Мы восьмой год воюем, рискуем, получаем ранения, прячем друзей, устаем, но стоим и сдерживаем врага. Почему вы не цените это? Не цените нашу и свою жизнь, и в мирных городах умираете сотнями? Не от пули или снаряда, а просто потому, что не хотите вакцинироваться? Жестко? Да. Справедливо? Да. Услышат ли? Увидим", – сказал Зеленский.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 23 283 новых случая коронавируса. Умерли 816 больных.

По состоянию на 10 ноября почти 52 тыс. коек в больницах заняты больными коронавирусом.

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Дата
10
ноября

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