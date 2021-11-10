Коронавирус продолжает "косить" украинцев - свежая статистика за сутки

За минувшие сутки, 9 ноября, выявили 23 283 новых случая коронавируса. Из них детей – 1539, медработников – 529.
Умерли 816 больных, выздоровели 16 277 человек, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.
"91,1 процента госпитализированных из Covid-19 на прошлой неделе – не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", – отметили в Минздраве.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных Covid-случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях и Киеве (1740), сообщила пресс-служба "Коронавируса в регионах".
Всего в Украине за все время пандемии заболели 3 130 772 человека. От осложнений недуга умерли 74 206 пациентов. Вылечились – 2 553 842 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1740 случаев;
Винницкая область – 673 случая;
Волынская область – 720 случаев;
Днепропетровская область – 1792 случая;
Донецкая область – 1210 случаев;
Житомирская область – 631 случай;
Закарпатская область – 403 случая;
Запорожская область – 1123 случая;
Ивано-Франковская область – 694 случая;
Киевская область – 1016 случаев;
Кировоградская область – 113 случаев;
Луганская область – 606 случаев;
Львовская область – 1021 случай;
Николаевская область – 1067 случаев;
Одесская область – 1572 случая;
Полтавская область – 1591 случай;
Ровенская область – 1037 случаев;
Сумская область – 867 случаев;
Тернопольская область – 482 случая;
Харьковская область – 1719 случаев;
Херсонская область – 521 случай;
Хмельницкая область – 1141 случай;
Черкасская область – 800 случаев;
Черновицкая область – 387 случаев;
Черниговская область – 357 случаев.
8 ноября от осложнений умерли 833 больных Covid-19 в Украине. Это очередной антирекорд.
По состоянию на 9 ноября 17 областей находятся в красной зоне эпидемической опасности: Херсонская, Волынская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская и Киев.
С 12 ноября в этот список добавят еще один регион.
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