Нардепы еще не вернулись из-за границы - Комитет избирателей

Депутаты вернулись в сессионный зал после пяти недель зимних каникул. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Полсотни народных депутатов не вернулись в Верховную Раду после зимних каникул.

Об этом сообщил Комитет избирателей.

С 25 по 28 января состоялось четыре пленарных заседания. Официально 70 депутатов не были зарегистрированы ни на одном из них.

Среди отсутствующих: 26 представителей "Слуга народу", 13 из ОПЗЖ, восемь - внефракционных, по шесть депутатов из "Батьківщина" и "Голос", пять - группы "Партія "За майбутнє", четверо из "Європейська солідарність" и двое из группы "Довіра".

Среди основных причин отсутствия – коронавирус, работа в Парламентской Ассамблее Совета Европы и прогулы.

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что 24 нардепа болеют Covid-19. Еще четыре отправились на сессию ПАСЕ. Остальные члены делегации работают онлайн. Однако реальное количество отсутствующих втрое выше.

"Официально в Верховной Раде не указывают причины, по которым народные депутаты отсутствуют. Вероятно, часть политиков пропускают начало работы парламента, поскольку еще не вернулись с зимних каникул, в том числе, из-за границы. Это традиционная ситуация для января", - говорит председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

27 января Верховная Рада изменила календарный план работы, согласно которому депутаты соберутся 1 февраля, а затем 15 февраля. ВР была пять недель на зимних каникулах. Депутаты собрались в сессионном зале 25 января. Перед этим парламент заседал 17 декабря.