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понедельник, 18 октября 2021 21:09

Нардеп сообщил об отставке одного из министров

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Нардеп сообщил об отставке одного из министров
Роман Абрамовский в должности министра с июня прошлого года. Фото: @EnvironmentalofUkraine

Во вторник в парламент поступит заявление об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Как сообщают мои источники, завтра в Раду поступит заявление об отставке министра экологии Абрамовского", - написал депутат.

Завтра Верховная Рада соберется на пленарное заседание.

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В сентябре СМИ сообщали, что наиболее вероятные кандидаты навылет в правительстве: министр соцполитики Марина Лазебная, вице-премьер Олег Уруский и министр экологии Абрамовский. Также называли фамилию министра обороны Андрея Тарана.

Правительство во главе с Денисом Шмыгалем Верховная Рада назначила 4 марта 2020 года.

С тех пор правительство работает без иммунитета и программы деятельности.
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