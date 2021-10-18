Нардеп сообщил об отставке одного из министров

Во вторник в парламент поступит заявление об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Как сообщают мои источники, завтра в Раду поступит заявление об отставке министра экологии Абрамовского", - написал депутат.

Завтра Верховная Рада соберется на пленарное заседание.

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В сентябре СМИ сообщали, что наиболее вероятные кандидаты навылет в правительстве: министр соцполитики Марина Лазебная, вице-премьер Олег Уруский и министр экологии Абрамовский. Также называли фамилию министра обороны Андрея Тарана.

Правительство во главе с Денисом Шмыгалем Верховная Рада назначила 4 марта 2020 года.