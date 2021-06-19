Нардеп сообщил о делах касательно Шария

Литва лишила Шария статуса беженца, сообщали СМИ.

Против прокремлевского блогера Анатолия Шария возбуждены уголовные дела за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинации в финансировании "Партии Шария". Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Нардеп получил ответы на обращение о законности приобретения в собственности недвижимости, где скрываются Шарий и его жена, а также об источниках финансирования "Партии Шария".

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"Офис генпрокурора сообщил, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

НАПК сообщило, что в результате анализа отчета "Партии Шария" обнаружили признаки уголовных преступлений: представление заведомо ложных данных сведений финансового характера и несоответствие сумм доходов лиц, которые финансировали партию, размерам взноса. Все материалы НАПК передало Нацполиции (уже открыто дело) и Фискальное службе.

Похоже, не зря Толик так открыто облизывает российских пропагандистов у себя на канале. Скоро этому "вовсе не пророссийский политику" будет некуда больше бежать", - написал Гончаренко.

Анатолия Шария подозревают по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. За это предусмотрено наказание 12-15 лет лишения свободы. По сообщению "Слидство.Инфо", Шарий обладает виллой стоимостью около €1 млн в городке Рода-де-Бара в Испании. Литва лишила Шария статуса беженца, сообщали СМИ.