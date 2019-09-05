Нардеп примет участие в чемпионате мира по борьбе

Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк примет участие в чемпионате мира по борьбе в столице Казахстана Нурсултане.

Борец греко-римского стиля Беленюк заявлен на турнир в весовой категории до 87 кг, пишет "Радіо Свобода"

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Беленюк шел десятым в списке "Слуги народа".

Чемпионат мира пройдет 14-22 сентября. Согласно информации на сайте международной федерации борьбы, соревнования в весовой категории Беленюк запланированы на 15 и 16 сентября.

Согласно календарному плану Верховной Рады, в эти дни в парламенте не будет пленарных заседаний.

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29 августа Верховная Рада 9-го созыва начала свою работу. На первом заседании народные депутаты провели 13 часов. Утвердили руководство парламента, комитеты, назначили правительство, главу СБУ и генпрокурора.