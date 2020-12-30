Нардеп оделась в цвета георгиевской ленты и назвала запрет коммунизма маразмом

"У меня прадед дошел до Берлина, для него георгиевская лента - символ победы" - сказала Скороход. Фото: "НАШ"

Экс-депутат фракции "Слуга народа", член группы "За будущее" Анна Скороход в рубашке, имитирующей георгиевскую ленту назвала борьбу с коммунизмом в Украине маразмом.

Об этом она заявила на телеканале "НАШ".

"Борьба с Советским Союзом-это все маразм. И такие случаи, которые мы наблюдаем во Львове - это болезнь общества. Это воспаление головного мозга части народа благодаря политике, которую у нас проводили все эти годы. Мы должны чтить историю. У меня прадед дошел до Берлина, для него Георгиевская ленточка - символ победы. Почему какой-то недалекий человек должен мне указывать, что это символ зла? На каком основании?"- сказала Скороход.

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Во Львове 19-летний парень пришел в кафе в шапке-ушанке с изображением эмблемы Советского Союза – серпом и молотом. Местные вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что нарушитель из Киева. У него изъяли головной убор и открыли уголовное производство. Ему грозит лишение свободы на 5 лет с конфискацией имущества.