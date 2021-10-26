Нардеп из фракции Тимошенко скрыл, что одолжил 18 млн грн

Виталий Данилов является нардепом трех созывов. Фото: kvedomosti.com

Народный депутат от "Батькивщины" Виталий Данилов скрыл то, что одолжил третьим лицам 18 млн грн наличных.

Об этом говорится в заключении Национального агентства по предотвращению коррупции после проверки его декларации за 2020 год, сообщает "Слово і діло"

Депутат объяснил НАПК, что неправильно указал сумму 73 млн 300 тыс. грн наличных, не отняв средства, одолженные третьим лицам в размере 18 млн 518 тыс. грн. Написал, что размер наличных денег составляет соответственно 54 млн 781 тыс.

В 2019 году Данилов задекларировал наличных на 124 млн 940 тыс. грн.

Нардеп не указал, что является конечным владелецем компании "Мобилити". Также в декларации отсутствовала информация, что на его банковском счету есть €4 231, что по курсу Нацбанка на 31 декабря 2020 составляло 146 тыс. грн.

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Депутат указал недостоверные сведения о доле супруги в уставном капитале итальянской компании Lily Decor S.R.L. – вместо суммы €10 тыс. указал 10 тыс. грн.

Виталий Данилов в 2009-16 годах был президентом Украинской футбольной премьер-лиги. Третий созыв является нардепом. В 2019 году прошел в Верховную раду под номером 16 по списку "Батькивщины". Является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Жена заместителя генерального прокурора Ирины Венедиктовой Алексея Симоненко приобрела в 2017 году новый Mercedes по цене в 20 раз ниже указанной в таможенной декларации. А в декларации заместителя председателя Службы безопасности Украины Владимира Горбенко обнаружили недостоверности на почти 2,5 млн грн.