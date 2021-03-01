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понедельник, 01 марта 2021 16:21

НАПК остановило государственное финансирование "Слуги народа" - назвали причины

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НАПК остановило государственное финансирование &quot;Слуги народа&quot; - назвали причины
В отчетах партии обнаружили признаки уголовных преступлений. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Национальное агентство по предупреждению коррупции остановило государственное финансирование партии "Слуга народа".

Такой приказ принял председатель НАПК Александр Новиков в связи с нарушением порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, сообщили в пресс-службе ведомства.

Такие же нарушения были выявлены в отчетах еще 10 политических партий:

- "Движение новых сил Михаила Саакашвили";
- "ВО "Свобода";
- "Блок Вилкула "Украинская перспектива";
- "Важен каждый";
- "Варта";
- "Социал-патриотическая ассамблея славян";
- "Новая демократия";
- "Гражданская сила";
- "Команда Андрея Балоги";
- "Конгресс украинских националистов".

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По поводу указанных политических сил направили в суд административные протоколы.

"Также в отчете партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" установлено нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии", - пишут в сообщении.

Кроме этого, агентство выявило признаки уголовных преступлений в отчетах партий "Конгресс украинских националистов", "Блок Вилкула "Украинская перспектива", "Слуга народа". НАПК отправило соответствующее представление в Нацполиции.

В партии "Слуга народа" не смогли объяснить, кто оплачивает им услуги американских лоббистов. Раз в месяц они консультируют их за $50 тыс.

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