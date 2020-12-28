НАПК обнаружило ряд нарушений в партии Пальчевского

На местных выборах борды с Пальчевским были массово развешены по городам.

Национальное агентство по предупреждению коррупции при проверке финансового отчета партии "Победа Пальчевского" обнаружило ряд нарушений, сообщает движение "Чесно"

При сверке взносов и данных об официальных доходах доноров НАПК обнаружило несоответствия сразу по 103 донорах. Те перечислили партии больше, чем их совокупный доход за последние 3,5 года.

Партии и ее региональным ячейкам в 3 квартале оказывали денежные взносы 195 доноров. Это означает, что более половины доноров Пальчевского могут быть подставными, предполагают в "Чесно".

НАПК видит в этом признаки нарушения Уголовного кодекса. Направило материалы в правоохранительные органы.

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Другое нарушение, обнаруженное НАПК, касается вероятного занижения стоимости наружной рекламы. Сумма несоответствий, по расчетам Нацагентства, достигает 20,4 млн грн.

Занижение стоимости рекламы может свидетельствовать, что ее оплачивали из партийного счета лишь частично, тогда как остальные стоимости покрывали из других источников. По данному факту НАПК также направляет материалы в Национальную полицию.

Партия "Победа Пальчевского" получила название в июне 2020 года. Ранее она называлась "Украина завтра", была зарегистрирована в 2015-м.

На местных выборах борды с партией были массово развешены по городам. Впервые сити-лайты с Пальчевским зафиксировали в Киеве в апреле прошлого года.

Пальчевского часто показывали на телеканале "112 Україна", который связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

Несмотря на раннее начало кампании и ее масштабы, "Победа Пальчевского" в Киевский городской совет так и не зашла, набрав менее 5% голосов избирателей. А на выборах мэра Киева Пальчевский получил 5,3%.

Андрей Пальчевский агрессивно отреагировал на вопрос журналистки относительно его высказывания о "воссоединении", когда тот участвовал в пропагандистском шоу Скабеевой на кремлевском телеканале.