Написали в Facebook: вице-премьер Федоров рассказал, как пришел на должность

Михаил Федоров (на фото в центре) руководил диджитал-направлением в Зе! Команде. ФОТО: Facebook-страница политика

Вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова пригласили в Кабмин сообщением в Facebook. Ему написал будущий премьер Алексей Гончарук.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Сначала Федоров был в команде президента. Перед официальным назначением к нему обратился Гончарук.

"Он написал мне в Facebook: "Привет, меня скоро назначат. Я хочу, чтобы мы в одной команде меняли наше государство и работали над электронным правительством".

"Мы коммуницировали и с президентом, и с Гончаруком, но больше даже с Гончаруком. И это очень хорошо, мне кажется, что мы сразу смогли сработаться".

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