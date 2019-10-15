Нападение на Порошенко: В сети появился полный текст постановления относительно допроса Трубы и Портнова

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань обнародовал полный текст постановления относительно допроса директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы, а также скандального юриста Андрея Портнова.

Копия документа размещена в блоге правозащитника, сообщает Depo.ua.

"Как видим, следователь Национальной полиции хотел расследовать нападение на пятого президента Украины как обычное хулиганство, а поэтому пытался избежать необходимости допросить лица, которые своими действиями если не организовали нападение, то активно ему содействовали", – написал Головань.

Он добавил, что суд признал допрос Трубы и Портнова как необходимый "для установления объективной истины и правильной квалификации совершенного уголовного правонарушения, которое в действительности имело место 25.07.2019 года около 17 час. 00 мин. возле здания ГБР, расположенного в г. Киеве по ул. С. Петлюры, 15".

Напомним, 10 октября адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что Трубу и Портнова допросят по делу о нападении на Порошенко. 11 октября Шевченковский райсуд Киева обязал Госбюро расследований допросить руководителя этого ведомства Романа Трубу и бывшего заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова по делу о незаконном сборе информации.