"Надо все допускать" - в "Слуге народа" вновь заговорили об Авакове

"Это политика - надо все допускать", - Корниенко. ФОТО: Вадим Чуприна

Руководитель избирательного штаба "Слуги народа", будущий нардеп Александр Корниенко допускает работу Арсена Авакова на должности министра внутренних дел в новом правительстве.

"Это политика - надо все допускать", - сказал он в интервью "РБК-Украина".

Поддержит ли фракция кандидатуру Авакова, Корниенко не знает.

По его мнению, за Авакова в полиции были сделаны "какие-то шаги" в сторону реформ и хорошо проведенные избирательные кампании.

"Раньше у нас за всю историю выборов посадили одного человека, кажется, за скупку голосов, а здесь они по двое выборов открыли очень много дел, они идут к завершению. Свою функцию полиция по выборам выполнила", - сказал будущий нардеп.

"Конечно, для нас как для депутатов будет важно мнение профильных комитетов по кандидатуре того или иного министра и аргументы, почему та или иная кандидатура должна быть назначена или переназначена", - добавил он.

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Арсен Аваков руководит Министерством внутренних дел с февраля 2014-го. Работал в правительстве Арсения Яценюка, теперь - Владимира Гройсмана. Он один из руководителей "Народного фронта".