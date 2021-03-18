Надо думать о том, что и как будет после Зеленского

У президента Владимира Зеленского еще есть шанс удивить Украину и мир, если продолжит серию решений Совета нацбезопасности и обороны. Это только начало борьбы с олигархами. Если глава государства действительно к ней готов, ему придется идти на потери, рассказывает Gazeta.ua политолог Михаил Басараб.

Автор: facebook.com/mmbasarab Именно от поведения Владимира Зеленского будут зависеть его дальнейшие коммуникации с президентом США, убежден Михаил Басараб

Чем санкции США обернутся для Коломойского?

Введенные Государственным департаментом США санкции имеют прежде всего символическое значение. Это запрет на въезд Коломойскому и членам его семьи в США. Такие санкции являются пробными. Это сигнал, прежде всего - для руководства Украины. Их ввели для того, чтобы побудить Зеленского к определенным действиям, в частности, направленным на устранение Коломойского от влияния на власть. Сейчас Вашингтон очень внимательно будет следить за тем, как Зеленский воспримет это послание. Пойдет ли он на определенные меры относительно Коломойского и его окружения? Будет ли делать что-то Зеленский, чтобы лишить Коломойского рычагов влияния? Или наоборот - ничего не будет делать. Это такой себе госдеповский тест для Зеленского.

Мы находимся в таком положении, когда у нас нет времени на размышления

Для Украины здесь больше пользы или вреда?

Это абсолютно полезное мероприятие со стороны США. Мы понимаем, насколько влиятельным стал Коломойский после избрания Зеленского президентом. Олигарх триумфовал тогда, будто это его лично избрали на должность. Если Зеленский правильно поймет сигнал из США, то начнет делать какие-то шаги в этом направлении. Если не делать ничего - то окончательно распишется в том, что он не собирается ничего менять, разочарует своих избирателей и Соединенные Штаты. Такие действия со стороны Вашингтона способствуют определенности. Она нужна для ускорения изменений в Украине. Украина либо увидит, что Зеленский еще сможет, либо мы уже должны начинать думать о том, кто, что и как будет после Зеленского. Мы находимся в таком положении, когда у нас нет времени на размышления.

Санкциями против Коломойского новая команда Белого дома хотела подтолкнуть Зеленского к быстрой реализации и других невыполненных задач

Санкции США могут помочь ускорению реформ в Украине?

Банковая, которая сейчас ожидает диалога с Байденом, должна правильно прочитать сигналы и начать действовать конструктивно. И чтобы продемонстрировать способность к изменениям, и чтобы перевернуть страницу Трампа в двусторонних отношениях, в том числе. Важные для США вопросы хорошо известны. Санкциями против Коломойского новая команда Белого дома хотела подтолкнуть Зеленского к быстрой реализации и других невыполненных задач. Это и судебная реформа, и проблемное окружение президента, которое подозревают в сотрудничестве с Россией, и вопрос реформы силовых ведомств, и другие раздражающие пункты. Если "судебная реформа" будет происходить в нынешнем плачевном виде, в окружении Зеленского останется Ермак, Демченко, Татаров, если влияние Портнова на следственные органы и в дальнейшем будет таким большим, то США поймут, что Зеленский не услышал их. Байден сейчас определяется относительно Зеленского. Администрация президента США наблюдает, достаточно ли у него политической воли, или он действительно является простым заложником обстоятельств. Сейчас ему дали время, чтобы он показал свои настрой и способность. Именно от поведения Владимира Зеленского будут зависеть его дальнейшие коммуникации с президентом Америки. Конечно же, при положительном развитии этой истории в выигрыше прежде всего будет Украина, поскольку нашему президенту придется пойти на серьезные преобразования. Они будут положительно восприняты и украинским обществом.

Готов ли Зеленский воспользоваться возможностью и уменьшить влияние олигархов?

Сделать это не так просто. Зеленский должен для себя решить: как он хотел бы закончить свое президентство. Как человек, который хоть и через ошибки, но старался, а возможно и достигла. Или как человек, которого случайно выбросило на должность, где сразу пришла забронзовелость и типичная ловкость высокопоставленного коррупционера. Олигархи через подконтрольные СМИ будут оказывать колоссальное давление. У них может быть и компромат на Зеленского Огромная поддержка на выборах имеет своим риском очень болезненное поражение. Слепое очарование людей может обернуться слепой ненавистью. Зеленского выбирали как особого, внесистемного политика. От него ждали чуда. Пока этого не произошло. Но у президента еще есть шанс удивить Украину и мир. В конце концов, серия решений СНБО об этом свидетельствует. Однако, это только начало непростой дороги. Олигархи обладают ресурсами, укоренились в систему государственного управления и контролируют медиа. В этой борьбе придется идти на определенные потери, в том числе и репутационные. Потому что олигархи через подконтрольные СМИ будут оказывать колоссальное давление. У них может быть и компромат на Зеленского. Такая борьба - это ва-банк. Ее надо вести очень грамотно и показать решительность. Однозначно необходимо окончательно выдавить российские влияния на стратегические отрасли и экономику в целом. Это для начала. Олигархам, которые будут демонстрировать готовность пойти на мировую в новой неолигархического реальности, надо будет дать возможность для отступления, но обязательно с пользой для государства и общества. Крупный капитал должен убрать руки от политики и начать работать на Украину, а не на офшоры. Это должна быть целая стратегия.

Если борьба против Коломойского будет иметь системный характер, то в стратегической перспективе есть серьезные шансы на успех

Коломойский может уничтожить рейтинг Зеленского?

В краткосрочной перспективе Зеленский в тотальной войне с Коломойским будет нести определенные потери. Без этого никак. Потому что "1+1" - это серьезный ресурс, во многом благодаря ему Зеленский стал президентом. Олигарх контролирует какое-то количество фракции "Слуга народа" и еще одну депутатскую группу. Но если борьба против Коломойского будет иметь системный характер, то в стратегической перспективе есть серьезные шансы на успех. Президент должен выбирать. Это гамбит - пожертвовать на начальных этапах ради результата в будущем.

Когда будут возможны санкции против Коломойского в Украине?

Санкции могут применить, если докажут его вредное взаимодействие с Россией в ущерб национальной безопасности Украины. Неизвестно, есть ли основания подозревать в этом Коломойского. Если не было противозаконных сделок с Россией, то это не о санкциях, а о других мероприятиях. Например, устранение марионеток олигарха из государственных должностей и предприятий. Санкции в отношении Медведчука и окружения были введены именно из-за незаконных сделок и отношений с Россией и оккупационными администрациями. Ограничительные меры относительно Коломойского должны были бы происходить по совершенно другой процедуре. И эти меры могут быть не такими быстрыми, как в случае с Медведчуком. Одним решением устранить влияние Коломойского на государственные институты, недра или стратегические предприятия нельзя, должна быть системная кампания. Это зависит от того, сможет ли Зеленский заручиться поддержкой следственных органов и судебной системы, ведь Коломойский через таких давних партнеров, как Портнов, может влиять на деятельность Офиса генпрокурора, ГБР, судей. И здесь мы возвращаемся к началу нашего разговора о необходимости реформы судов, наведения порядка в ОГПУ и ГБР. Все это будет работать только в комплексе. Начав наступление на Медведчука и его империю, а также анонсировав поход против других олигархов, Владимир Зеленский вошел в противостояние, из которого нет простого выхода. Победителем останется кто-то один. Или тот, кто начал наступление и продолжит его развивать, или силы реванша, которые уничтожат президента, если он хоть на мгновение усомнится. Поддержка украинского народа и США должна придать ему уверенности.

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19 февраля СНБО ввел персональные санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, причастных к финансированию терроризма. 2 февраля ввели санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено. 5 марта США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ему запретили въезд в страну. Был причастен к коррупционным действиям в должности руководителя Днепропетровской области. В Госдепе заявили, что эти действия подрывали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы.