Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль

Андрей Шкиль трижды избирался депутатом Верховной Рады. В мае 2013 года получил политическое убежище во Франции. Фото: Николай Остапчук

За 30 лет независимости в Украине было много компромиссов. В частности, мы провозгласили независимость, вместо того, чтобы ее восстановить.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал политик и журналист Андрей Шкиль.

"Провозгласив независимость, мы по сути отказались от 73 лет государственности, начатой ​​в 1918-м. Эта уступка затормозила развитие Украины. Теперь надо наверстывать, формировать идентичность. Это сложно. Поэтому к 30-летию государства президенту еще не поздно внести законопроект об изменении названия праздника, провозгласить День восстановления независимости Украины. В Евросоюз или НАТО нас на следующий день после этого не примут, но это сформирует видение будущих поколений", - сказал Андрей Шкиль.

"Но многие нам и удалось. Во-первых, создали государственную структуру. Во-вторых, есть обозначенные границы и остальные геополитических маркеров, чтобы быть признанными миром. В-третьих, начали вяло формироваться политическая нация и гражданское общество. Стержень государственности есть, и он - уже непреложная ценность для большинства украинцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко

Украина меняется неравномерно, но стремительно, потому что так развивается мир. Неумелыми действиями власти могут разве замедлить движение. Однако даже замедление - это не фатально, главное - не терять из виду лидеров. Это влияет на осознанность движения Украины мировой автострадой. Пока это не то место, на которое заслуживаем, но мы движемся в конкурентном потоке возможностей", - добавил он.

Полный текст беседы с Андреем Шкилем читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

24 августа в День Независимости Украины в Киеве состоится парад. Среди 5 тыс. военных, которые принимают в нем участие, есть 300 женщин. Также новинкой парада стали пограничники с 32 военными собаками. Организаторы действия отказались от части советских традиций. В частности, не будет элементов проезда принимающего парад.