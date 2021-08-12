Парад ко Дню Независимости: как будут избавляться от советских традиций

Среди пяти тысяч военных, участвующих в параде, есть триста женщин. Фото: Министерство обороны Украины

Организаторы парада ко Дню Независимости будут пытаться во время проведения отказаться от части советских традиций.

Например, не будет элементов проезда принимающего парад, рассказал главный режиссер действия Андрей Нестеренко, передает "Суспільне".

"На этапе подготовки к параду мы сразу нашли общий язык. Попробуем избавиться от элементов, присущих парадам еще советских времен, которые любят до сих пор наши северные соседи, и сделать этот парад близко к европейскому виду. Мы отмечаем 30 лет, но Украина намного старше. Это будет ее история - с княжеских времен до современности. Это театрализованное действо, к которому привлекут около 800 актеров", - сказал режиссер.

Мероприятие будет необычным, и в Украине до сих пор такого не было, по его словам.

"Когда мы начинали накидывать идеи, мы отталкивались от понятия ДНК. Для себя расшифровали как "День рождения страны". И этот эпизод с театральным действом будет подчеркивать, расшифровывать ДНК, визуализировать его. Это действо проходит и запускает старт парада", - заявил Нестеренко.

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Среди 5 тыс. военных, участвующих в параде, есть 300 женщин. Также новинкой парада стали пограничники с 32 военными собаками.

Во Львове состоялся парад собак, которые вместе со своими хозяевами участвовали в войне на Донбассе. Торжество провели в "Парке культуры" в рамках проекта "Календарь войны". В параде, в частности, приняли участие собаки из пограничной службы, полиции, ВСУ и Нацгвардии. Всего было 15 четвероногих, сообщили в Министерстве внутренних дел.