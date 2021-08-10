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вторник, 10 августа 2021 09:38

Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые "воевали" на Донбассе
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Во Львове состоялся парад собак, которые защищали Украину на Донбассе
Фото: МВД Украины
Четвероногие представляли свои ведомства
Нацгвардийци показали сразу 6 своих собак
Все собаки имеют заслуга не передовой

Во Львове состоялся парад собак, которые вместе со своими хозяевами участвовали в войне на Донбассе.

Торжество провели в "Парке культуры" в рамках проекта "Календарь войны". В параде, в частности, приняли участие собаки из пограничной службы, полиции, ВСУ и Нацгвардии. Всего было 15 четвероногих, сообщили в Министерство внутренних дел.

Нацгвардейцы, например, показали сразу шесть хвостатых товарищей. Две овчарки приехали во Львов с Учебного центра в Золочеве.

Пес Ричард в феврале 2019 года нашел во время проверки транспортных средств в зоне ООС восемь единиц оружия, 1230 патронов, а также 15 кг взрывчатки. За это его наградили медалью "За преданную службу" III степени. Овчарка Кэнди стала первой собакой в ​​Нацгвардии, которую наградили медалью "За преданную службу" II степени. За один месяц она дважды нашла запрещенные предметы при осмотре транспорта на блокпостах в зоне ООС.

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А стаффордширский бультерьер голубого окраса с позывным Воля почти два года была на передовой. Под Горловкой она попала на растяжку, получила ранения и контузии. Три недели ничего не слышала. Теперь Воля на пенсии и живет с семьей военного во Львове.

Служебные собаки пограничников впервые примут участие в параде ко Дню Независимости.

Подготовка кинологов началась на базе Кинологического учебного центра Государственной пограничной службы в Великих Мостах Червоноградского района Львовской области.

Для участия в параде отобрали 33 кинолога со служебными собаками, которые специализируются на поиске оружия и наркотиков.

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