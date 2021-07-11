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Пограничники со служебными собаками впервые примут участие в параде ко Дню Независимости
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Пограничники с собаками примут участие в параде ко Дню Независимости
Фото: ГПСУ
Для участия в параде отобрали 33 кинолога со служебными собаками
Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей.

Служебные собаки пограничников впервые примут участие в параде ко Дню Независимости.

Подготовка кинологов началась на базе Кинологического учебного центра Государственной пограничной службы в Великих Мостах Червоноградского района Львовской области, сообщила Государственная пограничная служба.

Для участия в параде отобрали 33 кинолога со служебными собаками.

Служебные собаки специализируются на поиске оружия и наркотиков.

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"Они уже успели зарекомендовать себя на службе", - сказали в ГПСУ.

Тренировки на Львовщине продлятся до конца месяца, а затем продолжатся в Киеве. Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей.

Показали подготовку к параду на День Независимости Украины вблизи Чернигова. Более тысячи военнослужащих и около 300 единиц техники собрали на военном аэродроме "Певцы", сообщает Командование "Север".

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