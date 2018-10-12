Нацсовет взялся за канал Медведчука

Канал "112 Украина" проверят на российскую пропаганду и разжигание ненависти. Фото: Схемы

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку канала "112 Украина". Об этом сообщает сайт Нацсовета.

"На основании мониторингов эфира" 112 Украина " в сентябре-октябре 2018-го и обращений народного депутата Татьяны Рычкова и более 30 граждан Национальный совет назначил компании внеплановую проверку в связи с зафиксированными признакам нарушения закона "О телевидении и радиовещании ".

В своих письмах граждане и представители гражданского общества жалуются на нарушение правил распространения информации, журналистских стандартов, использование языка ненависти и вражды, а также распространение в эфире телеканала "112 Украина" информации, которая, по мнению заявителей, является клише русской пропаганды, подрывает основы государственности, провоцирует на протесты, манипулирует мнением людей ".

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Нацсовет проверит, не распространяет канал информацию для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права человека.

Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne. После смены руководства канал не подал заявление на внесение изменений в лицензии. "112 Украина" связывают с лидером организации "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.