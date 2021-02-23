Нацсовет обратился в суд, чтобы аннулировать лицензию "112 Украина"

Аннулирование лицензии "112 Украина": Нацсовет обратилась к ОАСК. Фото:скриншот

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Окружной административный суд Киева об аннулировании лицензии телеканала "112 Украина".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Нацсовет обратился в суд из-за того, что телеканал вовремя не предоставил полный перечень документов, необходимых для осуществления невыездной проверки. Непредставление этих документов является "отказом лицензиата в ее проведении". А это является основанием для обращения в суд об аннулировании лицензии на вещание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинские каналы и радиостанции придерживаются языковых квот

"В суд поступили 3 иска, в которых, в частности, говорится о назначении в разный период соответствующих проверок. ОАСК решает вопрос об открытии производства по данным административным искам", - говорится в сообщении.

2 февраля ввели санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, которые владеют телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено.