Нацистская символика и "титушки": ОПЗЖ устроили "шабаш" в столице

Нардепы Кива и Черный шли под записи криков нацистов.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива собирал "титушок", чтоб 22 июня в четыре утра в Киеве организовать массовку. Об этом рассказал общественный деятель Сергей Стерненко в видеоблоге.

Стерненко сравнил ходу Киви с "нашествием нацистов".

На видео мужчины в белых рубашках шагают под звуки криков нацистов. Впереди - Кива и еще один нардеп от ОПЗЖ Виктор Чорный. Это транслировал канал "Перший незалежний", который открыли после закрытия трех телеканалов, связанных с подозреваемым в государственной измене нардепом Виктором Медведчуком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"

Один из массовки шел с флагом Третьего рейха. Это происходило на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Все эти предатели Украины, которые сейчас служат захватчикам, оккупантам, начинают рассказывать, как их деды боролись против оккупантов.

Касательно Кивы и его однопартийцев, то у меня только один риторический вопрос: почему на восьмом году российско-украинской войны пособники российских оккупантов, люди, которые помогают вести войну против Украины, свободно организуют вот такие шабаши и сидят в Верховной Раде, а не в в тюрьме", - сказал Стерненко и назвал действо "передвижным шапито".

"Пока мы с вами спали на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне проходил очередной победебесный шабаш с участием ОПЗЖ и Киви.

Если вы думаете, что это мой монтаж, то поспешу заверить - ничего я не монтировал. Картинка и звук - от авторов "акции", - прокомментировал в Facebook журналист Богдан Амосов.

Пользователи Facebook пишут:

"Это вакцинация "Спутником" так действует?"

"Кивы клонируются?"

"Маразматики"

"Где полиция"

В прошлом году нардепы из ОПЗЖ ездили в страну-агрессор РФ в тамошнюю Думу. В июне этого года ОПЗЖ не дала ни одного голоса за память погибших от российской агрессии детей. Также, когда Верховная Рада потребовала от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе, за постановление проголосовали все фракции и группы, кроме ОПЗЖ.