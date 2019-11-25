Началось выдвижение кандидатов на местные выборы. Собрались 22 партии

Выборы пройдут в четырех областях.

25 ноября начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 29 декабря этого года.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Представление документов в территориальные избирательные комиссии для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя продлится до 4 декабря включительно.

До 5 декабря включительно ТИК будет принимать решение о регистрации.

Около 22 политических партий подали в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в выборах.

Перечень партий обнародуют позже.

Первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов пройдут в 6 объединенных территориальных общинах в 4 областях - Днепропетровской, Львовской, Сумской, Черновицкой.

По предварительным подсчетам, в выборах смогут принять участие около 55,5 тыс. избирателей.

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8 октября Верховная Рада за 44 мин. утвердила новый состав ЦИК во главе с Олегом Диденко. "Члены ЦИК являются независимыми. Должны выполнять требования закона, иметь внепартийную позицию. У меня просьба - не навешивать членам комиссии ярлыки, а смотреть на решения", - заявлял глава комиссии. 10 ноября партия "Слуга народа" провела съезд, на котором решила идти на местные выборы.