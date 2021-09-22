"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть

Михаил Басараб: "Зеленский стал действовать жестче. В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт демонстративно укрепляет власть. Кое-кто видит в этом зачатки авторитарного режима". Фото: Тарас Подолян

Президент Владимир Зеленский демонстративно укрепляет власть. Его действия можно рассматривать как закладывание авторитарного режима. Повышение тарифов не ударит по рейтингу Зеленского, потому что его избирателей оно коснется не сразу.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Михаил Басараб.

В новый политический сезон глава государства заходит в хорошем темпе. Но есть три обстоятельства, говорит он.

"Первое – у Зеленского испортились отношения с главой парламента Дмитрием Разумковым. Это уже затяжной конфликт. Команда президента будет стремиться устранить спикера с должности.

Второе – Зеленский стал действовать жестче. В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт демонстративно укрепляет власть. Кое-кто видит в этом зачатки авторитарного режима. В прошлом году Зеленскому приходилось уговаривать своих депутатов голосовать за определенные решения. Посмотрим, как будет реагировать правящая фракция сейчас.

Третье обстоятельство – отставка Арсена Авакова. Он был мощным игроком. Освобождение повлияет на работу парламента и правительства".

Цены на газ в Европе бьют рекорды. Украина зависит от европейского рынка газа. В то же время команда Зеленского уменьшает количество субсидиантов, объемы "теплых кредитов", рассказывает политолог.

"Избиратели Зеленского не из бедных. Повышение тарифов они почувствуют в последнюю очередь. Команда президента должна придумать какие-то компенсации для массового потребителя. В прошлом году глава государства уговорил продавцов газа установить порог стоимости для домохозяйств. В условиях подорожания снова может вмешаться ради пиара. Возможно, восстановят субсидии для определенных категорий. Или власть прибегнет к ограничению цен в "ручном режиме", – говорит он.

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В Украине масштабные протесты никогда не возникали из-за социалки. Поэтому ожидать массовых уличных акций вследствие повышения тарифов напрасно, утверждает Басараб.

"Если власть потеряет контроль над ценами, возможны локальные протесты. Но не системное общественное сопротивление. Масштабные акции после 2014 года касались несправедливого мира – когда власти заявляли о готовности идти на уступки России. Есть более 400 тысяч участников войны. Они остро реагируют, когда Москва диктует Украине условия. Подавляющее большинство украинцев считает Россию агрессором и не воспринимает уступок. Вот попытки примирения с Путиным могут вывести людей на улицы", – заключает политолог.

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Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" с 2 по 8 августа выросла на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-час. Рост электротарифов для промышленности спровоцирует рост цен на товары и услуги.