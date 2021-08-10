Электроэнергия в Украине за неделю подорожала на 20%

Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке в сутки вперед со 2 по 8 августа выросла на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-час. Об этом сообщил госпредприятие "Оператор рынка".

Рост электротарифов для промышленности спровоцирует рост цен на товары и услуги.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Повышение стоимости электроэнергии вынудит предпринимателей повышать цены на продукцию

Рынок на сутки вперед является главным ориентиром для всех сегментов рынка, пишет УНИАН.

На внутренне суточном рынке в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию за неделю выросла на 29%, до 3269 грн за МВт-час.

Рост цен стал следствием решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, о повышении максимальных предельных цен продажи электричества.

Средневзвешенная цена электроэнергии в торговой зоне "Бурштынский остров" составила 1647,46 грн за МВт-час. Здесь производят электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

2 августа на рынке на сутки вперед в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию достигла нового максимума за время работы нового рынка электрической энергии - 2578,5 грн за МВт-час.

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Рост цен на оптовом рынке электрической энергии больше всего отражается на промышленных предприятиях. Это делает их продукцию на международной арене неконкурентоспособной.

Повышение цен на электроэнергию для населения отложили. Сейчас тариф на уровне 1,68 грн за кВт-час. Это решение исключительно политическое, с экономикой не имеет ничего общего. Просто не успели подготовить вариант, который бы устроил всех участников переговорного процесса.