Нацбанк заявил о давлении Коломойского

"Мы считаем, что давление на Национальный банк осуществляет олигарх и екс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд. долл. США, выведенных из ПриватБанка до национализации". ФОТО: РБК-Украина

Правление Национального банка заявило о нескольконедельном давлении со стороны олигарха, бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского.

Заявление обнародовали на своем сайте.

"Несколько недель продолжается сфокусирована атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушки". Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд. долл. США, выведенных из ПриватБанка до национализации.

В то же время государство - президент, правительство, Национальный банк - объединенные единой позицией, что средства должны быть возвращены".

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Мотивом олигарха Нацбанк называет создание инфохаоса для дискредитации НБУ и реформы по очистке банковскими сектора, смены руководства и вмешательства в работу НБУ, во избежание возврата государству средств, выведенных из ПриватБанка, создание препятствий в сотрудничестве Украины с международными партнерами (которые стоят на позиции, что Коломойский должен вернуть государству выведены средства).

Также НБУ заявил о проплачености участников акции, приобщение к ним работников предприятий Коломойского и использования в этом процессе нардепа, экс-журналиста "1+1" Александра Дубинского.

Министерство юстиции уже потратило $24 млн (580 млн грн) на адвокатов против группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского.