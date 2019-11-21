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четверг, 21 ноября 2019 15:58

Минюст потратил на суды с Коломойским $24 млн

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Минюст потратил на суды с Коломойским $24 млн
Услуги некоторых адвокатов достигают более $1 тыс. в час. Фото: УНІАН

Министерство юстиции уже потратило $24 млн (580 млн грн) на адвокатов против группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского.

С 2015 года Министерство потратило на юридические услуги $23,14 млн, услуги некоторых привлеченных британских адвокатов достигают более $1000 за час, сообщают "Наші гроші"

13 ноября Минюст заключил соглашение с международной юридической фирмой "Latham & Watkins (London) Llp" (Великобритания) о дополнительных услугах на $593 тыс.

В этом году фирма будет представлять Украину в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольм (Швеция) по делу по искам миноритарных акционеров "Укрнафти" - кипрских компаний "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" и "Bordo Management Limited", связанных с группой "Приват".

Сумма исковых требований составляет около $ 5 млрд. Окончательное решение будет вынесено не ранее 2020 года.

Всего с 2015 года Минюст заключил сделок по этому делу с "Latham & Watkins (London) Llp" на сумму $21,39 млн. Также юруслуги по этому делу оказывала другая фирма "Hogan Lovells" (Великобритания), с которой Минюст с 2017 года подписал два соглашения на $2,75 млн.

Таким образом, всего на юруслуги обоим подрядчикам отписали $24,14 млн.

Самыми дорогими являются услуги партнеров "Latham & Watkins (London) Llp" Себастьяна Зеельмана-Еггеберта и Чарльза Клэйпула - $1085 в час.

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Бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обязали выплатить 10,90 млн фунтов стерлингов, или $14,01 млн судебных расходов. Решение принял Апелляционный суд Англии и Уэльса.

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