НАБУ занялось "слугой". СМИ пишут: использовал мандат в бизнес-интересах

Александр Куницкий избирался под брендом "Слуга народа" по округу в Харькове.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого. Производство открыто по статье "принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды", сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Дело открыли после выхода расследования журналистов.

СМИ сообщает, что "слуга народа" использует депутатский мандат в интересах частного бизнеса, причастность к которому никогда не скрывал и от имени которого публично выступал годами. В частности, помогал продвигать интересы AutoEnterprise - харьковской группы компаний, занимающихся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

Будучи членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, подавал депутатские обращения в ГПУ и ГБР для решения проблем этого бизнеса с силовиками, разместил приемные депутата по адресам офисов группы компаний AutoEnterprise в Харькове, что осложнило возможность проведения там следственных действий. Пытался установить зарядную станцию сети прямо во дворе зданий Верховной Рады, а также продвигал интересы этого бизнеса, подавая законопроекты, связанные с рынком электромобильной инфраструктуры, пишут журналисты.

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НАПК начало проверку фактов в ответ на обращение Центра противодействия коррупции. Агентство выявило в действиях нардепа нарушения антикоррупционного законодательства, в частности "совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов".

Ведомство подтвердило отдельные факты, свидетельствующие о совершении депутатом "правонарушения, связанного с коррупцией". Статья предусматривает штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан и внесение в реестр коррупционеров после решения суда.

В Нацагентстве также сообщили, что вызвали Куницкого для составления протокола, но он не пришел. Но административный протокол в ведомстве так и не составили: за-за решения Конституционного суда их лишили, среди прочего, таких полномочий.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче взятки нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. В НАБУ подготовили проект подозрения "слуге", но не могли его вручить нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она заявила, что недостаточно оснований. Потом Венедиктова все-таки подписала подозрение. 21 сентября Высший антикоррупционный суд взял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Впоследствии "слуга" вышел под залог.